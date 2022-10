Tórtel | Another Way Film Festival

01:58:56

Tórtel ha creado un universo mágico con su nueva música, la que publica mañana en forma de disco bajo el nombre de Calavera Suave. Hoy te lo presentamos junto a su autor en Generación Ya. En la segunda hora, en Cuándo, Dónde y Por qué, te damos argumentos para que acudas a los diversos planes culturales alrededor de toda España y nos fijamos en uno en concreto, en Another Way Film Festival, con el que hablamos con su directora, Marta García Larriu. Descubrimos la nueva música de Ibeyi, Los Punsetes, Fred Again..., LCD Soundsystem, Lambchop, Klik & Frik, Chancha Vía Circuito, Ede, O'Cristo y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.