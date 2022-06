01:58:39

Shoda Monkas acaba de publicar su segundo disco "Mum she loves me", donde la esencia del rap más clásico se encuentra con un sonido urbano y electrónico de vanguardia, y se viene a presentarlo al programa. Santiago Bustamante, en su bitácora, se pregunta qué no tendríamos hoy en día en nuestro imaginario popular si no existiera Blade Runner. En la segunda hora, en la serie que estamos haciendo esta semana sobre nomadismo, nos preguntamos con la Elisa Brey, profesora de sociología y opinión pública en la Universidad Complutense de Madrid, por los factores económicos y sociopolíticos que giran en torno al fenómeno. Descubrimos la nueva música de Phoenix, Yeah Yeah Yeahs, Leia Destruye, Beth Orton, Poliça, Sofía Comas, Parquesvr y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.