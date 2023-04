Generación Ya

Self Tape | Cultura para la vida

01:58:48

Hablamos con las hermanas Joana y Mireia Vilapuig sobre 'Self tape', una tragicomedia familiar donde se cruzan los problemas con el trabajo, el amor, la amistad o la relación entre ellas. En Futuro (Im)perfecto hablamos del futuro de la cultura con Cristina Sáez, coordinadora del programa de arte ciudadano de la Fundación Daniel y Nina Carasso; y con Gemma Carbó, directora del Museu de la vida rural, presidenta de Conarte Internacional y una de las escritoras del libro 'Cultura para la vida'. Descubrimos la nueva música de Conducta con Novelist, Christine and the Queens, AITCH y muchos más. Y escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.