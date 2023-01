01:58:56

Miley Cyrus presenta Flowers, el esperado adelanto de su próximo disco, Endless Summer Vacation. Además, escuchamos lo último de Sam Smith, SG Lewis, Belle & Sebastian, Shego, La Dani, Everything But The Girl y las últimas noticias relacionadas con De la soul. Escuchamos los audios que envías al 682 22 27 28.