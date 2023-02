Generación Ya

01:58:53

La banda donostiarra Merina Gris presenta una nueva versión de su canción ALMAR, con la colaboración de Sandra de Delaporte. Hablamos con Paskal, en representación del trío, sobre su sonido tan único y sus inquietudes artísticas. En Planeta A/B, recopilamos la actualidad climática y nos centramos en los cambios de temperaturas y sus repercusiones, lo hacemos con Rubén del Campo, portavoz de AEMET y la arbolista y activista medioambiental Rosa Villalba. Descubrimos la nueva música de Jayda G, Simona, Overmono, Everything But The Girl, Tacho, Janelle Monae y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.