Generación Ya

01:58:44

Hablamos con Mavica, cantautora española residente en Londres desde hace más de diez años y que mezcla las sensibilidades del pop más sensible con los lados más suaves de la electrónica. Acaba de lanzar su nuevo disco "sometimes a person never comes back (but that's okay)" y en esta entrevista lo desgranamos. En la segunda hora estrenamos un espacio en el que descubriremos los entresijos en las canciones de algunos de nuestros artistas favoritos. Y lo hacemos con Çantamarta, que nos enseña un tema que aún no han lanzado... Y por supuesto, escuchamos los nuevos estrenos de Romy y James Blake, entre otros muchos...