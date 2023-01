01:58:48

Las novedades discográficas empiezan a reactivarse y celebramos el regreso de M83 con la canción Oceans Niagara, que estará en su álbum Fantasy. También descubrimos las nuevas canciones de Los Pilotos, Belle & Sebastian, La Dani, Oli, Everything But The Girl, Tennis, Ezra Collective remezclando a Fela Kuti y mucho más. Escuchamos los audios que nos enviáis al 682 22 27 28.