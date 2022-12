01:58:31

Neil Barnes acaba de publicar como Leftfield el disco "This is what we do", una colección de canciones eufóricas y de celebración, aunque su autor haya tenido que lidiar con el cáncer y con una intensa terapia en el proceso. Hablamos con Neil Barnes, historia viva de la electrónica, en este programa. En la segunda hora conocemos el trabajo de la artista sonora sorda Christine Sun Kim, que presenta tres piezas en La Casa Encendida de Madrid. Descubrimos la nueva música de Bad Gyal con Quevedo, Oddliquor, Tacho, Cora Novoa, The Blaze, Alejandro Pelayo, Oliver Sim remezclado por Soulwax y más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.