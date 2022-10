Kimberley Tell | Post-Apocalipsis y El Último Baño

01:59:00

El disco de debut de Kimberley Tell se llama Error 404 porque habla de esos mensajes que lanzamos en botellas y que se quedan a la deriva. Es decir, habla sobre incomunicación y sobre todo eso charlamos con la artista en el programa de hoy. En Cuándo, Dónde y Por Qué recopilamos un montón de planes culturales en distintos lugares del estado y nos centramos en uno. Se trata de dos exposiciones que se pueden ver en la galería de Fer Francés, en Madrid, Post-Apocalipsis, de Julio Galindo y El Último Baño de Santiago Ydañez. Descubrimos la nueva música de Atzur, Kokoshca con Erik Urano, Lao Ra con Don Patricio, Royksopp, Fred Again.., Sandra Monfort versionando a New Order, Safree y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.