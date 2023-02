01:58:50

El escritor Harkaitz Cano y el director Ximun Fuchs, de la obra de teatro Hondamendia, nos acompañan para reflexionar sobre qué significa la verdad, uno de los temas que atraviesan esta pieza inspirada por el derrumbe en el vertedero de Zaldibar y la irrupción de la pandemia por la covid. En la segunda hora, en Planeta A/B hablamos sobre la actualidad del trasvase Tajo-Segura con Roberto Oliveros, que es coordinador provincial de ecologistas en acción en Toledo. Escuchamos las nuevas canciones de Orbital, Jake Shears, Carlangas, Bonobo con Jacques Greene, Kelela, M83, Everything But The Girl y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.