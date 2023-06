01:58:45

Charlamos con Juancho Marqués sobre su disco 'Paraíso 39'. En la segunda hora, en 'Planeta A/B', descubrimos la exposición 'While I breathe and the Moon drifts away from Earth' de la mano de su autor, el joven artista Miguel Bastida. Además, descubrimos la música de Mura Masa, Kyne, Recycled J y muchos más. Y escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.