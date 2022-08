01:58:57

Ezra Furman concibió su discografía como una trilogía pero esa idea ya le aburre. Hoy publica su noveno disco All of uf flames y nos cuenta que lo ideó como algo onírico y espiritual, pero con las garras fuera. En la segunda hora, en la serie que hemos dedicado esta semana al sueño, hablamos sobre la relación entre lo que soñamos y lo que dormimos y la creatividad. Lo hacemos con Virgilio Hernando, neurólogo del Hospital Severo Ochoa de Madrid. Descubrimos la nueva música de Chico Blanco y Simona, Ezra Collective y Sampa The Great, Rina Sawayama y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.