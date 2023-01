Everything but the girl

01:59:02

Hoy dedicamos el programa a recopilar voces de mujeres y de personas con identidades de género no normativas que enriquecen la cultura gracias a su música. Escuchamos a Everything but the girl, Beyoncé, Kae Tempest, Honey Dijon, Sofía Comas y muchas más. Escuchamos tus mensajes, los que nos envías al 682 22 27 28.