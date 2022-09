01:58:35

Nos pasamos por el festival Puwerty de La Casa Encendida de Madrid un par de horas antes de que comience. Hablamos con sus comisarixs, Ángel Aranda y María del Río, la directora de la casa Lucía Casani, con La Pija y La Quinqui, el tatuador handpoke juandiego, las responsables de las iniciativas EdredonLab y The rise and fall of content and contenido y las artistas Xenia y Elba.