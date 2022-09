01:58:31

Confeti de Odio empieza la casa por el tejado, y antes incluso de tener las canciones, ya tenía el título de su segundo disco: Hijos del divorcio. Se ha publicado hoy mismo y lo ha presentado en Generación Ya de Radio 3. En la segunda hora, hablamos con el cineasta Albert Serra a propósito de su recién estrenada Pacifiction y también revisitamos sus primeras obras, como Honor de cavallería o Crespià, the film, not the village. Descubrimos las nuevas canciones de Joy Orbison junto a Overmono, TSHA, Major Lazer con Major League y Tiwa Savage y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.