01:58:48

Charcastrology hace horóscopos en instagram, pero no te creas que va a tratar de adivinar tu futuro: su estilo es más el de relacionar tu signo con una canción de Bad Bunny. Hablamos con la autora que se esconde tras ese alias, con Charas Vega, sobre su primera novela: "Me lo han dicho los astros" (Ediciones B). En la segunda hora, en la sección Futuro (Im)perfecto nos preguntamos por la educación y lo hacemos con Javier Valle, Doctor en ciencias de la educación y coordinador del Grupo de Investigación sobre Política Educativa Supranacional. Descubrimos la nueva música de Romy junto a Fred Again.., rusowsky con TRISTÁN!, Flume, Lorena Álvarez, Mirua, Taylor Swift remezclada por Jayda G, Rudimental o The Blaze. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.