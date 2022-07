01:58:50

Hoy charlamos con el productor granadino Blasfem con motivo de la salida de su álbum debut, 'Blasfem on air'; un trabajo donde colaboran 17 artistas entre los que se encuentran Ayax y Prok, Fernando Costa, Las Ninyas del Corro, Bejo o Recycled J. En la segunda hora, comenzamos una serie de reportajes dedicada al cerebro y hoy, contamos con la psicóloga Marina Pinilla para saber si los test de personalidad tienen fiabilidad o no. Y más concretamente, el test MBTI. Descubrimos la nueva música de Fred Again.., Imagine Dragons, Cardi B junto a Kanye West y Lil Durk, y mucho más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.