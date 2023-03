01:58:50

Bewis de la Rosa acaba de lanzar un álbum donde convergen el mundo rural, el amor, el transfeminismo, la herida histórica o la salud mental; y lo ha titulado 'Amor más que nunca'. En Planeta A/B, repasamos la actualidad medioambiental y nos detenemos en los mares y océanos. Hablamos con la investigadora del CSIC y autora de 'AntropOcéano: Cuidar los mares para salvar la vida', Cristina Romera, sobre las principales amenazas que sufren nuestros mares, sus consecuencias y sus posibles soluciones. Descubrimos la música de Everything but the girl remezclada por Four Tet, lo nuevo de Dellafuente y mucho más. Y escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.