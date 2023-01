02:00:05

Presentamos un programa en el que hablamos de Autosuficiencia con el artista Enrique Marty, entramos en la VIII Bienal de arte y diversidad de la Fundación Once, conocemos el proyecto Cuerpos de Barrio, de la fotógrafa Laura Ortega y viajamos hasta Bristol donde el artista Alejandro Acin nos habla de su fotolibro The Rest is History. Además escuchamos al dúo egipcio Husa & Zeyada.