02:20:22

LIGETI: Passacaglia ungherese para clave, SCARLATTI: (1685-1757) Sonata en Re menor K 141, LIGETI: Musica Ricercata nº 1. Sostenuto – Misurato – Prestissimo, SCARLATTI: Sonata en Re menor K 213, LIGETI: Musica Ricercata nº 2. Mesto, rigido e cerimoniale, SCARLATTI: Sonata en Mi menor K 292, LIGETI: Musica Ricercata nº 3. Allegro con spirito, SCARLATTI: Sonata en Re mayor K 397, LIGETI: Musica Ricercata nº 4. Tempo di valse (poco vivace à l’orgue de Barberie) SCARLATTI: Sonata en La menor K 175, LIGETI: Musica Ricercata nº 5. Rubato – Lamentoso, SCARLATTI: Sonata en Mi menor K 292, LIGETI: Musica Ricercata nº 6. Allegro molto capriccioso Étude nº 5 “Arc-en-Ciel” Hungarian rock para clave II, LIGETI: Continuum para clave Musica Ricercata nº 7. Cantabile, molto legato, SCARLATTI: Sonata en Do sostenido menor K 246, LIGETI: Musica Ricercata nº 8. Vivace. Energico, SCARLATTI: Sonata en Mi bemol mayor K 253, LIGETI: Musica Ricercata nº 9. Adagio, Mesto – Allegro maestoso (Béla Bartók in memoriam), SCARLATTI: Sonata en Do menor K 115, LIGETI: Musica Ricercata nº 10. Vivace. Capriccioso, SCARLATTI: Sonata en Re menor K 262, LIGETI: Musica Ricercata nº 11. Andante misurato e tranquillo (Omaggio a Girolamo Frescobaldi,) SCARLATTI: Sonata en Do menor K 58, LIGETI: Étude nº 10 “der Zauberlehrling”. Olga Pashchenko, clave y piano.

