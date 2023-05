02:32:26

Transmisión en directo desde el Auditorio de la Fundación Juan March de Madrid. Polifonías nórdicas (3). Säg mig den vägen som leder till livet (arreglo de SOFIA SÖDERBERG). PHILLIP COOKE: The Shadow Calls. PAUL MEALOR: Let your soul stand. PER NØRGÅRD: Wie Ein Kind (selección). HENRIK DAHLGREN:There Is Also Loneliness. Tim “Avicii” Bergling. Lonely Together (arreglo DE HENRIK DAHLGREN). HENRIK DAHLGREN: I Am, I Am, I Am. SOFIA SÖDERBERG: Badhusintro. NIELS W. GADE: Morgensang. JEAN SIBELIUS: This is My Song (Finlandia). Limu, Limu, Lima (arreglo de SOFIA SÖDERBERG). JEAN SIBELIUS: Sydämeni laulu. HUGO ALFVÉN: Uti vår hage. THOMAS LAUB: Stille hjerte sol går ned (arreglo de SOFIA SÖDERBERG). Ned i vester soli glader (arreglo de GRETE PEDERSEN). Svanholm Singers. Sofia Söderberg, dirección.

Contenido disponible hasta el 23 de junio de 2023.