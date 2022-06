01:56:09

Conciertos del Sábado. Temporada 2021-22. El Clave Barroco Italiano: 3. Maestros napolitanos. Concierto celebrado el 19 de marzo de 2022.

GIOVANNI DE MACQUE: Capriccio sopra re-fa-mi-sol, Stravaganza nº 2, Capriccietto. ASCANIO MAYONE: Toccata nº 2 (de 'Diversi caprici per sonare I'), Canzon francese nº 4 (de 'Diversi caprici per sonare I'), Toccata nº 1 (de 'Diversi caprici per sonare II'). GIOVANNI MARIA TRABACI: Canzona francesa nº 4, Gagliarda quarta. GREGORIO STROZZI: Mascara sonata e ballata da più Cavalieri Napolitani nel Regio Palazzo, Balletto secondo, Toccata seconda del primo tono. GIOVANNI SALVATORE: Corrente prima, Toccata seconda del nono tuono naturale, Canzona francese seconda del nono tuono naturale. ALESSANDRO SCARLATTI: Toccata VII nel primo tono: Folia. Enrico Baiano (clv.).

Contenido disponible hasta el 22 de julio de 2022.