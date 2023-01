01:55:23

Concierto celebrado en la Filarmónica de París (Francia) el día 7 de octubre de 2022. Wolfgang Amadeus MOZART: Concierto para Piano No. 23 en La mayor, K. 488. Interpretada por Evgeny Kissin, piano. Wolfgang Amadeus MOZART: Alla turca, de la Sonata para Piano No. 11 en La mayor, K. 331 (propina). Interpretada por Evgeny Kissin, piano. Fryderyk CHOPIN: Waltz No. 14 in E minor, op. posth. (propina). Interpretada por Evgeny Kissin, piano. Olivier MESSIAEN: Les Offrandes oubliées. Claude DEBUSSY:La Mer, L. 109. Obras interpretadas por Evgeny Kissin, piano y la Orquesta Filarmónica de la Radio de Francia bajo la dirección de Mikko FRANCK.

