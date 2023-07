02:58:44

Festival de Música Antigua de los Pirineos 2022. Concierto celebrado el 3 de agosto de 2022 en la Iglesia de la Virgen de las Nieves de La Molina-Alp. SFREGIO. DOLOR EMOCIONAL EN LOS MADRIGALES FRANCO-FLAMENCOS. PIERRE ATTAINGNANT: "Haulberroys (de Dixhuit basses dances. Paris, 1530)". FABRIZIO DENTICE: "Quanto più voi dolce moi (Códice Tarasconi, Milán, Biblioteca del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, MS s.s.)". PHILIPPE DE MONTE: Quando da gli’occhi (de Musica divina di xix autori illustri. Antwerp, 1583). CYPRIANO DE RORE: Gravi pene in amor si provan molte (de Fantasie et recerchari a tre voci. Venecia, 1549). SANTINO GARSI: Ballo del Serenissimo Duca di Parma (Manuscrito Dusiacki, Kraków, Biblioteka Jagiellon´ska Mus. MS 40153, olim: Berlin). LODOVICO AGOSTINI: Io vo fuggend’ in questa parte (de Libro secondo de madrigali a quattro voci. Venecia, 1572). JOSQUINO PERSOENS: Nell´aria in questi dì (de Libro primo de’ madrigali a quattro voci. Parma, 1570). BARTOLOMEO SPONTONE: Vieni soave (de Symphonia angelica. Venecia, 1585). GIACHES DE WERT: Il dolce sonno mi promise pace (de Il primo libro di madrigali a quattro voci. Venecia, 1561). GIOVANNI PIERLIUGI DA PALESTRINA: La cruda mia nemica (de Il secondo libro de madrigali. Venecia, 1586). JOAN AMBROSIO DALZA: Calata (de Intabulatura de lauto, libro quarto. Venecia, 1508). ORLANDUS LASSUS: Vivo sol di speranza (de Madrigali a quattro voci, libro primo. Venecia, 1560). RATAS DEL VIEJO MUNDO: Olalla Alemán, soprano. Michaela Riener, mezzosoprano. Anne Rindahl Karlsen, alto. Tomàs Maxé: bajo. Floris De Rycker, guitarra renacentista y laúd.