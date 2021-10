03:26:08

Transmisión directa desde el Royal Albert Hall de Londres.

Última noche de los Proms Gity Razaz Mother.

TRADITIONAL: Fantasia on British Sea Songs. ARNE: Rule, Britannia!. ELGAR: Pomp and Circumstance, March nº 1 in D ('Land of Hope and Glory'). PARRY: Jerusalem. TRADITIONAL (SCOTLAND): Auld Lang Syne. ANONYMOUS: The National Anthem. Stuart Skelton (ten.), Ksenija Sidorova (acordeonista), Orq. Sinf. de la BBC. Dir.: Sakari Oramo