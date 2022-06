01:59:10

Concierto celebrado en la sala Berliner Philharmonie el 6 de mayo de 2022. Grabación de la DKU, Berlín (Alemania).

L. V. BEETHOVEN: Coriolan, op. 62, overture. G. MAHLER: Rückert-Lieder. Christian Gerhaher (barítono). A. SCHOENBERG: Chamber Symphony No. 2 in E flat minor, op. 38. F. SCHUBERT: Symphony No. 8 in B minor, D. 759 ('Unfinished'). Orquesta Filarmónica de Berlín. Antonello Manacorda (Director).