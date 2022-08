01:58:04

Schubertiada Schwarzenberg. Angelika Kauffmann Hall. Concierto celebrado el 21 de junio de 2022. SCHUBERT: Viel tausend Sterne prangen, D. 642 (2.26). Szene im Dom from 'Faust', D. 126Sz (5.45). Hymne an den Unendlichen D 232 (3.26). Cronnan, D. 282 (8.40). Licht und Liebe, D. 352 (3.53). An die Sonne, D. 439 (4.58). Gott im Ungewitter, D. 985 (4.38). Gott der Weltschöpfer, D. 986 (1.58). Der Tod und das Mädchen, D. 531 (2.11). Der Jüngling und der Tod, D. 545 (2.11). Des Tages Weihe, D. 763 (4.25). Hektors Abschied, D. 312 (4.31). Mignon und der Harfner, D. 877/1 (3.02). Gebet, D. 815 (9.47). Der Tanz, D. 826 (1.26). B. Rae (sop.), S. Rennert (mezzosop.), M. Peter (ten.), D. Steffens (bajo), H. Deutsch (p.).