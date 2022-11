02:38:58

Transmisión en directo desde Madrid.

Cuartetos americanos: de Nueva York a Buenos Aires (IV).

ROUMAIN: Klap Ur Handz, del Cuarteto nº 5 “Rosa Parks” CORIGLIANO: Cuarteto nº 1, J. TOWER: Wild Summer, de The Four Seasons for String Quartet, F. PRICE: Negro Folksongs in Counterpoint, S. BARBER: Cuarteto Op. 11. Cuarteto Ulysses.

Contenido disponible hasta el 30 de diciembre de 2022.