01:58:25

Concierto celebrado en Isarphilharmonie (Munich) el 1 de abril de 2022. Grabación de la BR, Alemania.

RACHMANINOV: Piano Concerto No. 2 in C minor, op. 18. LISZT: Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor, S. 244/2 (encore). J.S. BACH: Adagio from 'Concerto in D minor, BWV 974 after Alessandro Marcello' (encore). PROKOFIEV: Third movement (Precipitato) from 'Piano Sonata No. 7 in B flat, op. 83' (encore). CHOPIN: Prelude No. 4 in E minor, op. 28/4 (encore). BRUCKNER: Symphony No. 7 in E. Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera. Leopold Hager, (director). Khatia Buniatishvili (piano).