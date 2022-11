01:59:07

Concierto celebrado el 29 de septiembre de 2022. Anna CLYNE: This Midnight Hour. Maurice RAVEL: Piano Concerto for the Left Hand in D. Felix BLUMENFELD: Etude for the Left hand (encore). Dmitri SHOSTAKOVICH: Symphony No. 4 in E minor, op. 98. Obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca dirigida por Dmitri MATVIENKO

