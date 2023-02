01:58:51

Concierto celebrado el día 4 de noviembre de 2022 en Auditorio Parco della Musica en Roma.

Franz SCHUBERT: Sinfonía No. 8 en si menor, D. 759 (‘Incompleta’). Clara SCHUMANN: Concierto para Piano en la menor, op. 7. Robert SCHUMANN: Sinfonía No. 2 en Do, op. 61.Obras interpretadas por Beatrice Rana al piano y la Orquesta de Santa Cecilia dirigida por Sir Antonio PAPPANO.