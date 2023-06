02:13:14

Concierto Extraordinario. Fiesta lírica: del bel canto a la zarzuela. Clausura de la temporada de conciertos 2022-23. Transmisión en directo desde el Auditorio de la Fundación Juan March de Madrid. ISAAC ALBÉNIZ: Seis baladas (Marquesa de Bolaños) (selección). EMILIO ARRIETA: Canciones italianas. Canciones españolas. ENRIQUE GRANADOS: Canciones amatorias (selección). GEORG FRIEDRICH HANDEL: Se'l mio duol non è sì forte (Rodelinda), de Rodelinda. GIOACHINO ROSSINI: Non si dà follia maggiore (Fiorilla), de Il turco in Italia. JULES MASSENET: Je marche sur tous le chemins (Manon), de Manon. HENRI COLLET: Álbum d'Espagne, op. 256 (selección). RUPERTO CHAPÍ: Carceleras (Luisa), de Las hijas del Zebedeo. JESÚS GURIDI: Goizeko eguzki argiak (Mirentxu), de Mirentxu. AMADEO VIVES: Canción del arlequín (Berta), de La Generala. Sabina Puértolas (soprano), Rubén Fernández Aguirre (piano).

Contenido disponible hasta el 7 de julio de 2023.