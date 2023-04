02:24:36

Transmisión en directo desde el Auditorio de la Fundación Juan March de Madrid. Ciclo: Improvisando: Paráfrasis, Transcripción, Fantasía CARL PHILIPP EMANUEL BACH: Fantasía en Fa sostenido menor H 300. MUZIO CLEMENTI: Fantasía y variaciones sobre "Au clair de la lune", op. 48. FRANZ LISZT: 12 Lieder von Franz Schubert S 558 (selección). FRANZ LISZT: Frühlingsnacht, von Robert Schuman, S 568. FRANZ LISZT: Widmung, von Robert Schumann, S 566. GIUSEPPE MARTUCCI: Fantasía sobre "La forza del destino" de Verdi. SERGEI RACHMANINOFF y EARL WILD: Where beauty dwells Op. 21 nº 7. SERGEI RACHMANINOFF y EARL WILD: Vocalise Op. 34 nº 14. SERGEI RACHMANINOFF y EARL WILD: Floods of spring Op. 14 nº 11. EARL WILD: Siete estudios de virtuosismo sobre canciones de Gershwin. EARL WILD: Tema y tres variaciones sobre "Someone to watch over me" de Gershwin. Vittorio Forte (piano).

Contenido disponible hasta el 19 de mayo de 2023.