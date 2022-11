02:08:30

Concierto celebrado en el Royal Festival Hall de Londres el día 24 de septiembre de 2022.

Arnold SCHOENBERG: Part 1, from 'Gurrelieder'; Part 2 and 3, from 'Gurrelieder'. Obra interpretada por Lise Lindstrom (soprano); Karen Cargill (mezzo-soprano); David Butt Philip (tenor); Robert Murray (tenor); James Creswell (bajo – barítono); junto al Coro Filarmónico de Londres y la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Edward GARDNER.

Contenido disponible hasta el 30 de noviembre de 2022.