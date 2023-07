01:58:41

Concierto celebrado el 2 de julio de 2023 en el Royal Concertgebouw, Amsterdam. JOHANNES BRAHMS: Schicksalslied, op. 54. RALPH VAUGHAN WILLIAMS: Five Mystical Songs. WOLFGANG AMADEUS MOZART: Sinfonía núm. 36 en do mayor, K. 425 ('Linz'). WOLFGANG AMADEUS MOZART: Misa de la Coronación en do mayor, K. 317. Coro de la Radio de Paises Bajos. Sarah Brady, soprano. Olivia Vermeulen, mezzo-soprano. David Fischer, tenor. Roderick Williams, baritono. Orquesta Filarmónica de la Radio de Paises Bajos. Benjamin Goodson, director.

Contenido disponible hasta el 27 de agosto de 2023.