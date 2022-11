01:59:44

Concierto celebrado el día 29 de septiembre de 2022 en el LAC Lugano Arte e Cultura en Suiza.

SergeI PROKOFIEV: Violin Concerto No. 1 in D, op. 19. Johannes BRAHMS: Symphony No. 1 in C minor, op. 68.

Obras interpretadas por La Orchestra della Svizzera Italiana dirigida por Michele MARLOTTI.

Contenido disponible hasta el 21 de diciembre de 2022.