01:59:42

Concierto celebrado en La Sala Dvorak, Rudolfinum, en Praga (República Checa) el día 10 de octubre de 2022.

Bohuslav MARTINU: The Rock, H. 363. Igor STRAVINSJY: Symphony in Three Movements. Anton DVORAK: Cello Concerto in B minor, op. 104. Obra interpretada por el violonchelista Jean-Guihen QUEYRAS. Henri DUTILLEUX: Strophe, No. 1 from 'Trois Strophes sur le nom de Sacher' (encore). Obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga y por Petr POPELKA como director.

Contenido disponible hasta el 18 de enero de 2023.