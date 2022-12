01:59:10

Concierto celebrado en La Sala Dvorak, Rudolfinum, en Praga (República Checa) el día 3 de octubre de 2022.

Johannes BRAHMS: Violin Concerto in D, op. 77. Johann Sebastian BACH: Fuga, from 'Sonata No. 1 in G minor for Solo Violin, BWV 1001' (encore). Arnold SCHOENBERG: Pelleas and Melisande, op. 5, symphonic poem after Maeterlinck. Obras interpretadas por Frank Peter ZIMMERMANN, violín. Obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga dirigida por Petr POPELKA.

