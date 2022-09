01:58:54

Concierto celebrado en la Catedral de San Pedro de Montpellier el 22 de julio de 2022.

Ensembles Les Éléments y Les Ombres. Dir.: Joël Suhubiette.

ECCLES: The Mad Lover (2.24). TALLIS: If Ye Love Me (1.36). BYRD: Laudibus in sanctis, de 'Cantiones Sacrae' (5.32). PURCELL: Lord, how long wilt thou be angry? (3.36), Remember not, Lord, our offences (2.11), Hear My Prayer, o Lord (2.20), Praise the Lord O Jerusalem, Z 46 (6.37), 'Welcome to all the pleasure', Oda a Santa Cecilia (17.14). HANDEL: Dixit Dominus en sol menor, HWV 232 (31.52).