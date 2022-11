24:54

Les dificultats que té un diputat al Congrés per trobar un medicament i els greuges de l'Aran explicats per la seva Síndica

Quedint-se amb el nom d’aquest medicament que ajuda el pàncrees a alliberar insulina quan els nivells de sucre en sang són alts perquè aquest regulador, que prenen pacients diabètics, no es troba a les farmàcies perquè s’ha posat de moda per perdre pes, i entre d’altres pacients afectats hi ha un diputat al Congrés.

En parlem amb Joan Mena, portaveu dels Comuns, de la manca de semaglutida, del per què i què fer sense ella, i claus d’actualitat com els pressupostos i la reforma de la sedició.

A la setmana parlamentària, l’Aran fa servir el seu pes polític davant l’omissió de l’aranès a la llei del català a l’escola. El Consell General d’Aran exerceix autonomia i ha entrat al Parlament una iniciativa legislativa perquè la norma reconegui l’aranès com a llengua pròpia i vehicular a l’escola. Ho abordem amb la Síndica, Maria Vergés.