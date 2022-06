25:48

La síndica d'Aran, Maria Vergés, lamenta el fracàs de la candidatura olímpica pel 2030 i reclama a la Generalitat concretar traspassos i protegir la llengua

Després de la decisió del Comitè Olímpic Espanyol (COE) de retirar la candidatura per als Jocs d'hivern del 2030, el Consell d’Aran ha estat la primera institució en aprovar una declaració a favor del projecte. Catalunya no hi renuncia, i està previst que a les pròximes hores el govern de la Generalitat presenti una proposta tècnica al territori.

La síndica d'Aran, Maria Vergés, no només lamenta el fiasco de les negociacions amb l'Aragó, que atribueix a interessos “partidistes i esbiaixats”, sinó que expressa "decepció" amb l’actitud del president aragonès, Javier Lambán, que titlla de "molt irresponsable" i "perjudicial" pel territori.

En tot cas, Vergés assegura que estan disposats a treballar per una eventual candidatura el 2034, tant si el COE decideix que sigui catalana en solitari o conjunta amb "d’altres territoris". A més a més, la síndica continua mantenint que la consulta que el Govern proposa sobre els jocs a les comarques afectades "no és necessaria".