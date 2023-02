25:47

El govern de coalició de PSOE i Podem busca fórmules per apedaçar la llei del 'només sí és es sí' sense tocar la part que fa referència al consentiment

Que la majoria de la societat no entén els efectes de la llei del 'només sí es sí', és una evidència. Al Govern de coalició de PSOE i Unides Podem se l'ha ennuegat la reforma. Ja no s'entén la dilació, amb el consentiment com a bandera, quan Igualtat, Irene Montero, ha accedit a augmentar les penes per als agressors sexuals.

Més enllà que pugui sortir endavant amb el suport del PP, ningú s'atreveix a vaticinar com acabarà el conflicte en el sí de l'executiu central que arribarà al 8 de març en màxima tensió. I no és l'únic contratemps.

La revisió del Tribunal Suprem de la reforma de la malversació, pactada entre Esquerra i el PSOE, emboira el futur del 'sottogoverno' de Mas i Puigdemont, i deixa la crisi territorial oberta a 99 dies de les eleccions.

Quan al Parlament, la majoria del 52% ja no és independentista. El Govern Aragonès apuntala els pressupostros amb el PSC i els vots, indispensables, dels Comuns. Acumulació de gripaus, i faltes, en efervescència legislativa: Trans, avortament, habitatge a punt o mordassa, pendent. Ho aborden amb la portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Aina Vidal.