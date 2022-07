26:31

Els Comuns condicionen l'aprovació dels pressupostos del Govern per al 2023 a una negociació 'des del minut zero' i a 'tancar l'acord' abans d'aprovar-los

Els Comuns condicionen l’aprovació dels pressupostos del Govern per al 2023 a una negociació “des del minut zero” i a “tancar” l’acord “abans” d’aprovar-los al consell executiu. Empatanegat el Govern Central en la despesa extraordinaria en Defensa, el portaveu David Cid reclama al PSOE “valentia” per desplegar l’impost a les elèctriques i “agenda social” amb la negociació dels pressupostos generals de l’Estat com a “prova del cotó” de la coalició.

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció reclama celeritat als partits per aprovar la llei electoral catalana i la d’alertadors “amagades al calaix”. En parlem amb la seva presidenta, l’arquitecta i ex regidora Itziar González.