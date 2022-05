25:54

El Parlament ha aprovat la fórmula per sortejar la sentència del 25% en castellà a les aules però està pendent del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries

El Parlament espera al Consell de Garanties Estatutàries per validar la llei del català pactada per Esquerra, Junts, PSC i Comuns. El text està en suspens per la maniobra de Vox, Ciutadans i PP que han decidit portar-la a aquest organ consultiu. Disposa de fins a una setmana per examinar si s'adiu a l'Estatut i a la Constitució. Mentrestant, el Govern apura el termini judicial per validar el decret llei que ha de fixar la inaplicació de percentatges d'usos lingüístics a les escoles catalanes.

Les polítiques socials, com les mancances de la llei de dependència, han marcat l'agenda parlamentària en comissió, i la cambra fa les primeres passes per regular les criptomonedes.