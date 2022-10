25:34

La debilitat parlamentària del govern de Pere Aragonès fa complicat que Catalunya pugui tenir nous pressupostos en temps i forma

El president de la Generalitat compareixerà la propera setmana al Parlament per explicar els canvis que ha fet al Govern després de la sortida dels consellers i conselleres de Junts per Catalunya. Els grups de l'oposició esperen que Pere Aragonès expliqui com pensa tirar endavant la legislatura ara per ara amb l'únic suport dels 33 diputats d'Esquerra Republicana.

La primera pedra de toc per comprovar si Aragonès i el nou executiu se'n surten serà la negociació dels pressupostos de la Generalitat. L'exconseller Jaume Giró tenia la feina força avançada però les converses amb altres grups encara no havien fructificat.

A hores d'ara sembla difícil que el Govern rebi el suport de JxCat o En Comú Podem, com seria la seva prioritat, mentre que rebutja l'oferiment del PSC. En una conjuntura econòmica pel país marcada per l'elevada inflació i la pèrdua de poder adquisitiu, no seria el més desitjable haver de prorrogar els comptes però és una opció plausible.

Analitzem la situació amb els diputats Jordi Riba (PSC) i Joan Carles Gallego (ECP).