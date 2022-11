25:31

La reforma del delicte de sedició obre la porta a la reducció de penes dels condemnats per l'1-O i al retorn dels polítics que van marxar a l'estranger

Pedro Sánchez i Pere Aragonès eliminen la sedició. L’acord entre Moncloa i Generalitat situa en 5 anys la pena màxima per desordres públics agreujats, amb via ràpida, proposició de llei, per la qual el Govern de l’Estat té prou amb la majoria de la investidura per tirar-la endavant. La via dels Comuns.

Ho abordem amb el diputat David Cid que clarifica la geometria d’Aragonès pels pressupostos, entre d’altres aspectes de l’actualitat política.