25:58

Esquerra Republicana intensifica les converses amb diversos partits per aprovar els pressupostos i, en paral·lel, negocia esmenes a la reforma del Codi Penal

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reforça el flanc internacional amb la denúncia a l'ONU que l'Estat no protegeix el català, amb el Govern en ofensiva amb un centenar de mesures, 8 de noves, per impulsar l'ús social de la llengua a l'àmbit sanitari, l'escola i l'audiovisual, i que planteja substituir les sancions a empreses per no utilitzar el català per cursos de conscienciació lingüística.

Mentre l'executiu monocolor republicà intensifica les negociacions amb PSC, Junts i Comuns per als pressupostos i ultima esmenes a la reforma del Codi Penal.

De tot plegat en parlem amb la diputada Raquel Sans, vicesecretària general de Feminismes i LGTBI d'Esquerra Republicana.