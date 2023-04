25:52

El president de la Generalitat encara el camí a la campanya electoral de les municipals amb voluntat de prendre iniciatives i dominar l'agenda

El president, Pere Aragonès, fa gala de "tossuderia" republicana. Ja ha posat a treballar el consell d'experts en les bases de l'acord de claredat que vol activar al juny, tot i les crítiques dels partits i després que relators de Nacions Unides reclamin informació a l'Executiu central sobre la suposada persecució a Esquerra.

Amb la gestió de la sequera erigida ja en la batalla política. El Govern assumeix que s'ajornaran les multes als ajuntaments incomplidors. Esquerra afronta la moratòria fins el juliol, com demana Junts, o fins al setembre, com està disposat a negociar el PSC, alhora que es distancia dels Comuns per la limitació als creuers. I no plou.

A 36 dies de les urnes i els polítics a l'abordatge de Barcelona com epicentre de la precampanya electoral, analitzem l'actualitat política amb la diputada d'Esquerra Republicana, Raquel Sans.