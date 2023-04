25:09

Gairebé la meitat de la població considera que a Catalunya hi ha violacions de drets humans i el 60% que la ferida causada pel procés sobiranista continua oberta

La independència ja no ocupa la centralitat del debat públic. La geometria del Govern Aragonès ha trencat els blocs, els acords transversals com el de Pressupostos ha mogut els eixos, i els macroprojectes i les infraestructures, com la B-40, l'aeroport de El Prat o Rodalies, han passat a primer pla.

Però la ferida del procés sobiranista continua oberta per 6 de cada 10 catalans, segons la darrera enquesta sobre la convivència i la cohesió que elabora l’Institut Català per la Pau, i que aflora que el 44% dels catalans pensa que a Catalunya hi ha violacions de drets humans. Només un 21% pensa que no.

A l’empremta del procés li segueix la llengua en el creixement més notori com a indicador de polarització, influït per la judicialització del model d’immersió i el debat polític sobre el català a l’escola dels darrers mesos. De fet, pugen tots els altres indicadors, com la immigració, i l'incivisme es dispara com a principal problema de convivència. Amb la bruticia o els sorolls augmenta fins a més del 74% quan fa 3 anys se situava 12 punts percentuals per sota.

En un context marcat per la guerra a Ucraïna, una majoria de la societat catalana creu innecessari l’increment de despesa militar que aplica l'executiu central i només un 5% el veu suficient.

Ho analitzem amb Pablo Aguiar, un dels coordinadors d'aquesta enquesta de l'ICIP, tècnic del Gabinet de Pau i professor de Relacions Internacionals a la UAB.