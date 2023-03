25:26

El president de la Generalitat constata al Parlament la solitud del seu govern en minoria, i la necessitat de consensuar les polítiques amb altres grups

Pere Aragonès ha tornat a comprovar aquesta setmana que li faltarà aire per governar si, com li recrimina l'oposició en bloc, no consensua les polítiques abans d'aprovar-les, com ara el decret amb restriccions per la sequera o la reestructuració dels Mossos.

Quan l'independentisme ha reclamat al Parlament Europeu que posi llum al CatalanGate i faci la feina que segons Esquerra, Junts i la CUP, les autoritats a l'Estat no semblen disposades a fer sobre l'espionatge a independentistes, i el Parlament es posa a investigar els Fons Voltor.

De tot plegat en parlem amb la diputada de la CUP, Montserrat Vinyets.